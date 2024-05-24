Петербург будет отмечать свой день рождения до 2 июня

Сам же праздник в этом году выпал на понедельник Любовь к Петербургу объединяет миллионы людей по всему миру, а праздничный день 27 мая ежегодно становится яркой кульминацией весны и высоким стартом в красивейший сезон белых ночей.
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