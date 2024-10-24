Иноагенты хотели дискредитировать саммит БРИКС: В Госдуме молчать не стали

Депутат Пискарёв заявил о попытках иноагентов дискредитировать масштабное мероприятие в КазаниВ телеграм-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России появилось важное заявление её председателя Василия Пискарёва.
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