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Иноагенты хотели дискредитировать саммит БРИКС: В Госдуме молчать не стали

Иноагенты хотели дискредитировать саммит БРИКС: В Госдуме молчать не стали

Депутат Пискарёв заявил о попытках иноагентов дискредитировать масштабное мероприятие в КазаниВ телеграм-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России появилось важное заявление её председателя Василия Пискарёва.

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