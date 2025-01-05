Зеленский отказался провести интервью на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уважает президента России и ее народ. Так он объяснил отказ общаться на русском языке во время интервью ведущему американского подкаста русского происхождения Лексу Фридману.
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