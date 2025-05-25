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Депутат Куринный заявил, что противозачаточные таблетки снижают число абортов

Депутат Куринный заявил, что противозачаточные таблетки снижают число абортов

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил "Газете.Ru", что не видит необходимости в ужесточении продажи противозачаточных препаратов, поскольку большинство женщин принимают их по назначению врача.

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Комментарии
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НК
Наталья Конева
Аха - ха!!!! Какой логичный депутат!!! (Что само по себе удивление вызывает).... какой ум, какая прозорливость!!! Награду ему!!! Аха- ха!!
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