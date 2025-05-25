Депутат Куринный заявил, что противозачаточные таблетки снижают число абортов

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил "Газете.Ru", что не видит необходимости в ужесточении продажи противозачаточных препаратов, поскольку большинство женщин принимают их по назначению врача.
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