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Ядерное оружие на Украине уже применено? Сценарии поражения России

Ядерное оружие на Украине уже применено? Сценарии поражения России

"Антанта" вновь идёт на нас. В канун 120-летия военно-политического союза лидеры Европы с отшибленной памятью, главы МИД Британии и Франции — Кэмерон и Сежурне — объявили о её воссоздании, чтобы помочь Украине победить.

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Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
у США 7000 тамогавков..с 500кг боевой частью...которая может быть снаряжена ЯЗ регулируемой мощности .КВО 3 метра
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17 мин.
Eduard
Именно! Всё новое хорошо забытое старое!
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17 мин.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
США в Ираке испытали ТЯ заряд без плутониевого запала
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15 мин.

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