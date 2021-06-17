Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ходжа
    прокатим партию жуликов на выборах, ни одного голоса партии едим РоссиюПо всей стране пр...
  • наталья максименкова
    а почему не 17 миллиардов? хватит уже людей обманыватьВ Ноябрьске на за...
  • Сергей Шубин
    Популисты !«Единая Россия» и...

Радиоведущая из Ноябрьска стала победителем престижной Международной премии журналистов «Золотое перо-2021»

Радиоведущая из Ноябрьска стала победителем престижной Международной премии журналистов «Золотое перо-2021»

Ведущая «Радио-Ноябрьск» Юлия Южная стала победителем Х Международной премии журналистов «Золотое перо-2021», посвященной памяти Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в номинации "Информационный выпуск" в области радиовещания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх