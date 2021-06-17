Радиоведущая из Ноябрьска стала победителем престижной Международной премии журналистов «Золотое перо-2021»

Ведущая «Радио-Ноябрьск» Юлия Южная стала победителем Х Международной премии журналистов «Золотое перо-2021», посвященной памяти Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в номинации "Информационный выпуск" в области радиовещания.
Ведущая «Радио-Ноябрьск» Юлия Южная стала победителем Х Международной премии журналистов «Золотое перо-2021», посвященной памяти Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в номинации "Информационный выпуск" в области радиовещания.
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