В Новосибирске напомнили о запрете подарков на Новый год

К Новому году активно готовятся жители Новосибирска, до него осталось чуть больше трех недель. Кто-то уже ринулся покупать подарки своим друзьям и коллегам, чтобы не бегать с этой проблемой в канун праздника.
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