В акватории Балтийского моря прошли плановые учения

Отработана борьба с безэкипажными катерами и проведены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям В ходе плановых учений малые противолодочные корабли в составе тактической группы выполнили артиллерийские стрельбы из артиллерийских установок76,2-мм и 30-мм.
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