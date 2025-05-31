В акватории Балтийского моря прошли плановые учения

Отработана борьба с безэкипажными катерами и проведены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям В ходе плановых учений малые противолодочные корабли в составе тактической группы выполнили артиллерийские стрельбы из артиллерийских установок76,2-мм и 30-мм.