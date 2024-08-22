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Раскин: Трамп при победе на выборах попробует прекратить кризис на Украине

Раскин: Трамп при победе на выборах попробует прекратить кризис на Украине

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы намерен приложить усилия для завершения конфликта на Украине, в том числе рассматривая возможность уступок России.

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