Курская дуга: Бандеровцы используют русских пленных как живые бомбы

Просто цитата Гитин Фунакоси, 10 ноября 1868, Ямакава-Сё, Окинава, Рюкю — 26 апреля 1957, Токио, Япония) — мастер карате, который первым широко познакомил японцев с этим окинавским боевым искусством, начав пропагандировать карате в 1921 году.