МО Литвы отказалось подтвердить гибель военных США на учениях

Исчезновение четверых американских военнослужащих при возвращении с тактических учений в Пабраде отказались подтвердить в министерстве обороны Литвы, сообщила министр обороны страны Довиле Шакалене 26 марта в эфире национального телевидения LRT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии