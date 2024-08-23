КНР и Белоруссия выступили против фальсификации истории Второй мировой

Пекин и Минск выступили против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны. Об этом говорится в совместном коммюнике правительств КНР и Белоруссии, опубликованном 23 августа на сайте МИД Китая в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в республику.