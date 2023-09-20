США сорвали дипломатическое решение Путина

ОС

Олег Салов

Да пора переносить штаб-квартиру ООН из США в другое место,а то они в конец оборзели пользуются тем,что штаб-квартира находится на территории США,поэтому захотели дали визу,захотели нет,это,как говорил Швондер,какой-то позор.