Власти США без объяснения причин вновь не выдали визу для поездки в составе делегации РФ на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому.
США сорвали дипломатическое решение Путина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОС
Олег Салов
Да пора переносить штаб-квартиру ООН из США в другое место,а то они в конец оборзели пользуются тем,что штаб-квартира находится на территории США,поэтому захотели дали визу,захотели нет,это,как говорил Швондер,какой-то позор.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии