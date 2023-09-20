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США сорвали дипломатическое решение Путина

США сорвали дипломатическое решение Путина

Власти США без объяснения причин вновь не выдали визу для поездки в составе делегации РФ на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому.

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Комментарии
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ОС
Олег Салов
Да пора переносить штаб-квартиру ООН из США в другое место,а то они в конец оборзели пользуются тем,что штаб-квартира находится на территории США,поэтому захотели дали визу,захотели нет,это,как говорил Швондер,какой-то позор.
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