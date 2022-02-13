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Что лучше — «Мазда» или «Тойота»: сравнение, рейтинг, плюсы и минусы

Что лучше — «Мазда» или «Тойота»: сравнение, рейтинг, плюсы и минусы

Уже много лет известные модели японского автопрома «Мазда 6» и «Тойота Камри» серьезно конкурируют. И есть за что! Оба автомобиля выглядят не только престижно и дорого, но и отличаются выдающимися техническими характеристиками и комфортной ездой.

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