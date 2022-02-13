Что лучше — «Мазда» или «Тойота»: сравнение, рейтинг, плюсы и минусы

Уже много лет известные модели японского автопрома «Мазда 6» и «Тойота Камри» серьезно конкурируют. И есть за что! Оба автомобиля выглядят не только престижно и дорого, но и отличаются выдающимися техническими характеристиками и комфортной ездой.