Сенатор Грэм: чтобы избежать санкций, Китаю следует поддерживать Украину

Чтобы избежать санкций, Китай должен поддерживать Украину. Об этом заявил сенатор конгресса США Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью изданию Semafor.
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