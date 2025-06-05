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Сенатор Грэм: чтобы избежать санкций, Китаю следует поддерживать Украину

Сенатор Грэм: чтобы избежать санкций, Китаю следует поддерживать Украину

Чтобы избежать санкций, Китай должен поддерживать Украину. Об этом заявил сенатор конгресса США Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью изданию Semafor.

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