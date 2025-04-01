Статистика: немцы платят за газ на 80% больше, чем до начала войны на Украине

Домохозяйства в Германии сегодня платят за газ почти на 80% больше, чем до начала конфликта на Украине с последующим за этим разрывом экономических связей с РФ, санкционной войной и прекращением работы российских газопроводов.
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