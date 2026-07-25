Вечный огонь — это не просто пламя. Это память, выжженная в граните и крови. Его тушат только предатели или те, кто эту память никогда не имел.
Две семьи таджиков лишены гражданства и отправлены в родные кишлаки: не надо было Вечный огонь тушить
Комментарии
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лилия дрогочинская
Да...это, как гайка с танка упала... Только вот, я еще не пойму, с какого перепугу заблюрили мордочку зверьку? Сглазить что ли побоялись аффтары? Своей тени уже боитесь?.. И еще - какой-то белобрысый приезжий...это точно таджик?
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1 м.
Сергей Ульмасов
Эти существа должны вернуть все затраченные на них деньги, заплатить штрафы, если типа нет денег, то пустить их на органы тварей
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1 м.
МП
Михаил Пантюхин
Всех этих диких зверей властями прикормленных нужно не по две зверосемьи выдворять, а по 1000 в месяц за любое нарушение, а ущерб, который эти ржавые мрази нанесли бюджету и все штрафы по ПДД и другие обязаны вернуть, а нет денег пусть отрабатывают 5, 10, 15 лет!
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1 м.
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