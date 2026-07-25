Две семьи таджиков лишены гражданства и отправлены в родные кишлаки: не надо было Вечный огонь тушить

лилия дрогочинская Да...это, как гайка с танка упала... Только вот, я еще не пойму, с какого перепугу заблюрили мордочку зверьку? Сглазить что ли побоялись аффтары? Своей тени уже боитесь?.. И еще - какой-то белобрысый приезжий...это точно таджик?

Сергей Ульмасов Эти существа должны вернуть все затраченные на них деньги, заплатить штрафы, если типа нет денег, то пустить их на органы тварей