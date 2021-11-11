Китай раскрыл более 1600 дел по продаже контрафакта через интернет

В ходе специальной операции, стартовавшей в начале этого года, китайская полиция раскрыла более 1600 дел, в которых преступные элементы использовали Интернет для производства и продажи контрафактных товаров, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.
В ходе специальной операции, стартовавшей в начале этого года, китайская полиция раскрыла более 1600 дел, в которых преступные элементы использовали Интернет для производства и продажи контрафактных товаров, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.
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