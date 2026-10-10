Уиткофф и Кушнер выдвинули Зеленскому жесткий ультиматум

Представители США предупредили Киев о возможном прекращении передачи разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки просьбам президента Дональда Трампа.
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