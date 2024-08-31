Полярное сияние снова раскрасило небо над Ленобластью

Его также наблюдали в нескольких регионах России В ночь на 31 августа жители Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Тверской, Смоленской и Московской областей снова увидели полярное сияние, сообщает в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
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