Полярное сияние снова раскрасило небо над Ленобластью

Его также наблюдали в нескольких регионах России В ночь на 31 августа жители Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Тверской, Смоленской и Московской областей снова увидели полярное сияние, сообщает в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.