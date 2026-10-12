Европе не нужны деньги российских туристов: россиянам хотят усложнить получение туристических виз в страны Евросоюза

Россиянам могут ограничить въезд в ЕС. А что? Пусть вводят. На самом деле это хорошо. Россияне, которые до сих пор не понимают текущей обстановки, продолжают ехать в отпуск в Европу и тем самым своими деньгами поддерживать экономику Евросоюза.