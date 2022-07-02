«День полиции» прошел в детском оздоровительном лагере «Горный Орленок» Алтая

Стражи правопорядка продолжают знакомить отдыхающих в детских лагерях детей со своей службой. Очередной «День полиции» прошел на базе детского оздоровительного лагеря «Горный Орленок», в котором сегодня отдыхают 300 детей с различных уголков России.