Минобороны сообщило о перехвате новых беспилотников в Смоленской области

Два украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены в Смоленской области. Попытка совершить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории российского региона была пресечена 1 октября около 10:00 по московскому времени, об этом заявили в Минобороны России.
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