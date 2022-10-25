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Шольц рассказал, каким видит "план Маршалла" для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины станет сложным проектом "на поколение", но это также возможность сделать ее более передовой и современной, чем до войны, сочетая этот процесс с приближением к вступлению в Евросоюз.

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