Жительница Пермского края, оплатившая смартфон за 115 000 рублей по дистанционному договору, так и не получила товар к 9 ноября 2025 года и через суд взыскала с предпринимателя 410 000 рублей, включая неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.