Российские войска, входящие в группировку "Запад", продвинулись в своей зоне ответственности и нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Зеленого Гая, Загрызово, Купянска и Петропавловки в Харьковской области, Серебрянского лесничества и Торского с Ямполовкой в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии