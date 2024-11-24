МО РФ: группировка "Запад" уничтожила станцию РЭБ "Анклав-Н" и склад боеприпасов

Российские войска, входящие в группировку "Запад", продвинулись в своей зоне ответственности и нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Зеленого Гая, Загрызово, Купянска и Петропавловки в Харьковской области, Серебрянского лесничества и Торского с Ямполовкой в ДНР.