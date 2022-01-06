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Митрополит Георгий совершит праздничное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе

Митрополит Георгий совершит праздничное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе

6 января в 23:45 в Нижнем Новгороде в кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского митрополит Нижегородский и Арзамасский совершит праздничное рождественское богослужение – утреню и Божественную литургию.

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