Владимир Драчев: «Нуждов должен быть президентом СБР и работать на благо российского биатлона. Я готов всячески его поддерживать»

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поддержит Алексея Нуждова на выборах президента СБР.

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