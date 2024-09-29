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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарсия о решении досрочно завершить сезон: «Мне очень плохо на корте. Мое тело хочет работать, а голова – нет»

Гарсия о решении досрочно завершить сезон: «Мне очень плохо на корте. Мое тело хочет работать, а голова – нет»

Ранее француженка объявила, что возьмет перерыв из-за проблем с плечом и панических атак. «Я долго и осторожно шла к этому решению.

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