В MMORPG Black Desert изменили старую и раздражающую механику — новичкам придется ме...

В MMORPG Black Desert изменили старую и раздражающую механику — новичкам придется меньше гриндитьВ свежем обновлении MMORPG Black Desert в игру добавили семейные жизненные навыки, которые теперь позволяют каждому персонажу в семье получать преимущества, а также снижают уровень гринда.