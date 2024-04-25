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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В MMORPG Black Desert изменили старую и раздражающую механику — новичкам придется ме...

В MMORPG Black Desert изменили старую и раздражающую механику — новичкам придется ме...

В MMORPG Black Desert изменили старую и раздражающую механику — новичкам придется меньше гриндитьВ свежем обновлении MMORPG Black Desert в игру добавили семейные жизненные навыки, которые теперь позволяют каждому персонажу в семье получать преимущества, а также снижают уровень гринда.

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