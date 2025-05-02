Роджерс: Есть два пути...

Есть два пути…Ты можешь быть гордым жителем огромной страны с тысячелетней историей и с богатейшей культурой – литературой, музыкой, танцами, живописью etc.
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