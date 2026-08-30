The Russian people will not be frightened by economic difficulties. This was stated by Finnish President Alexander Stubb in an interview with the German edition of Bild.
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