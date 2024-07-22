Мнение. Временное правительство Франции может просуществовать до 2027 года

Политическая ситуация во Франции сложилась таким образом, что старое правительство президента Франции Эммануэля Макрона может просуществовать до 2027 года, заявила Анн-Шарлен Беззина, конституционалист и старший преподаватель публичного права в Руанском университете и Sciences Po Paris, 19 июля пишет французская газета Le Figaro.
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