Мнение. Временное правительство Франции может просуществовать до 2027 года

Политическая ситуация во Франции сложилась таким образом, что старое правительство президента Франции Эммануэля Макрона может просуществовать до 2027 года, заявила Анн-Шарлен Беззина, конституционалист и старший преподаватель публичного права в Руанском университете и Sciences Po Paris, 19 июля пишет французская газета Le Figaro.