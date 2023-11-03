Стало известно, что построят на месте авторынка в Купчино

Проект на углу Фучика и Пражской включает в себя гостиницу и жилые апартаменты. Комитет по градостроительству и архитектуре проводит общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на использование участка на улице Фучика, 17.
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