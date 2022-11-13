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Карякин о запрете выступать под флагом России: «К сожалению, в ФИДЕ даже не стараются ничего предпринять, чтобы исправить ситуацию. Они могли бы это сделать»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) из-за санкций в отношении россиян.

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