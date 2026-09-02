Конференция «Электронная торговля — 2026» пройдет в Москве

AdIndex выступит информационным партнером мероприятия На пленарном ток-шоу выступят собственники и руководители e-commerce-лидеров (электронной коммерции), которые отойдут от общих рассуждений и представят, как именно за последний год пересобрали экономику каналов, адаптировали продукт и изменили коммерческую модель, чтобы сохранить прибыль.