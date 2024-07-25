В Госдуме предложил ввести «Первосентябрьский капитал»

С инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с предложением о рассмотрении возможности дать старт всероссийской федеральной программе «Первосентябрьский капитал», в рамках которой предусмотреть выплату на каждого ребёнка школьного возраста в размере 25% от средней зарплаты по региону.