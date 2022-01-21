Дмитрий Дибров о состоянии больной ковидом жены: «Немножко полежала, уже все в порядке»

Телеведущий поделился с нашему сайту уникальным секретом, почему не заболел коронавирусом, находясь рядом с супругой В семье Дибровых неспокойно: в новогодние праздники коронавирусом заразилась супруга ведущего «Кто хочет стать миллионером».