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Дмитрий Дибров о состоянии больной ковидом жены: «Немножко полежала, уже все в порядке»

Дмитрий Дибров о состоянии больной ковидом жены: «Немножко полежала, уже все в порядке»

Телеведущий поделился с нашему сайту уникальным секретом, почему не заболел коронавирусом, находясь рядом с супругой В семье Дибровых неспокойно: в новогодние праздники коронавирусом заразилась супруга ведущего «Кто хочет стать миллионером».

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