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Аргументы недели

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Конец эпохи «теневых» зарплат? Как цифровые системы МВД начнут проверять доходы мигрантов

Конец эпохи «теневых» зарплат? Как цифровые системы МВД начнут проверять доходы мигрантов

Министерство внутренних дел России вынесло на общественное обсуждение проект, который призван превратить декларативные законы о миграции в реально работающий механизм контроля.

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