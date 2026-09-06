Тренер "Спартака" Карседо объяснил поражение от "Динамо" в 7-м туре РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» заявил, что был доволен тем, как его команда провела первую половину первого тайма.
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