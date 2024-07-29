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Царьград

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В Армавире легковушка врезалась в дерево, один человек погиб

В Армавире легковушка врезалась в дерево, один человек погиб

ДТП с летальным исходом произошло из-за превышения допустимой скорости.Водитель ВАЗ-21102 вечером 28 июля вылетел с дороги на ул.

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