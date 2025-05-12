В Усть-Илимском районе участились случаи выхода медведей к населенным пунктам

В Усть-Илимском районе полиция зарегистрировала случаи выхода медведей к населенным пунктам. В поселке Эдучанка медведь выходил к жилым домам, в Бадарминске перевернул мусорные баки, а в районе поселка Тубинский заметили медведицу с медвежонком.