Инфляция в Германии продолжила рост в августе

Годовая инфляция в Германии повысилась до 2,9% в августе 2026 года, сообщило федеральное статистическое управление Германии (Destatis) 10 сентября, передает Oldenburger Onlinezeitung.
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