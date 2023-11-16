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Пашинян: увеличение оборонного бюджета не направлено против Азербайджана

Пашинян: увеличение оборонного бюджета не направлено против Азербайджана

Увеличение оборонного бюджета Армении не направлено против Азербайджана. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель армянского кабинета министров Никол Пашинян.

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