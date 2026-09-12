Двух парапланеристов в Крыму догнали и наказали

Керченская транспортная прокуратура провела проверку по факту несанкционированных полетов в районе горы Клементьева — одного из традиционных центров планерного спорта на полуострове.
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