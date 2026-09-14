Почему у многих тракторов маленькие колеса спереди и большие сзади

В технике, особенно в тракторах, тяжелых грузовиках и тягачах есть много чего такого, что современный человек принимает как должное.
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