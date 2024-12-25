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График работы поликлиник в новогодние праздники 2025 года: что нужно знать

График работы поликлиник в новогодние праздники 2025 года: что нужно знать

График работы поликлиник в новогодние праздники 2025 года: что нужно знать Ирина ВальковаС приближением новогодних праздников многие россияне задаются вопросом: как будут работать поликлиники и медучреждения в период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года? Разбираемся, что делать в случае необходимости медицинской помощи, как узнать график работы поликлиник и куда обращаться в экстренных ситуациях.

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