График работы поликлиник в новогодние праздники 2025 года: что нужно знать Ирина ВальковаС приближением новогодних праздников многие россияне задаются вопросом: как будут работать поликлиники и медучреждения в период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года? Разбираемся, что делать в случае необходимости медицинской помощи, как узнать график работы поликлиник и куда обращаться в экстренных ситуациях.