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Пронедра

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План Польши «бомбить Россию, а она будет молчать» вызвал возмущение политологов

План Польши «бомбить Россию, а она будет молчать» вызвал возмущение политологов

«Будем бомбить Россию, а она будет молчать», - такой потенциальный подход Польши озвучили некоторые опрошенные «Царьградом» эксперты на фоне заявлений Радослава Сикорского.

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