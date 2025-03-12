OpenAI заявляет, что обучила ИИ, который «действительно хорош» в творческом письме

Берегитесь, писатели-фантасты. OpenAI может взять вас на прицел. Во вторник на сайте X генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания обучила «новую модель», которая «действительно хороша» в творческом письме.
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