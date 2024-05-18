Мужчина в неадекватном состоянии нападал на людей и автомобили во Владивостоке

На улицах Владивостока произошел инцидент, который вызвал тревогу у жителей города. По словам очевидцев, мужчина в неадекватном состоянии начал бросаться на людей и автомобили, а затем полностью обнажился и продолжил свою агрессию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии